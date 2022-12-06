المغرب يوحد العرب في كأس العالم.. ومباراة مصيرية تنتظر أسود الأطلسي الليلة

تصدر اسم المنتخب المغربي مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم، بعد تأهل أسود الأطلسي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث حقق منتخب المغرب فوزا مهما على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف، وصعد للدور الثاني من المونديال على رأس مجموعته، كأول منتخب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، ويستعد اليوم لمباراة مهمة ومصيرية أمام المنتخب الإسباني، حيث يتأهل الفائز منهما إلى دور الـ8.

فوز تاريخي لأسود الأطلسي

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المشجعون العرب أشعلوا أجواء الوحدة والتضامن العربي»، وما إن أطلق الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس صافرته الخميس الماضي معلنا نهاية المباراة، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بالفوز التاريخي، وغلبت على نقاشاتها أجواء الوحدة والتضامن العربي بين المشجعين العرب.

متابعة المتتخبات العربية

وتابع التقرير، أنّ الأمر يعكس حجم الوعي والتضامن بين الجماهير العربية، رغم أنّه ليس بالجديد وتجلى في أكثر من مناسبة كروية وبأشكال مختلفة خاصة في كأس العرب في نسختها الأخيرة التي احتضنتها قطر العام الماضي، ويعتبر مونديال قطر فرصة أخرى تعبر من خلالها الشعوب العربية عن نبضها المشترك وفرحها التلقائي بأي نصر، كما أنّ الهزيمة تؤلم الجميع ولكنها لا تكسر حماسهم وعزيمتهم، وشهدت الشوارع العربية إقبالا كبيرا من الجماهير لمتابعة المنتخبات العربية في كأس العالم على الشاشات الكبرى في النوادي والتجمعات الكبرى وعلى المقاهي والكافيهات.

ورغم اختلافهم على تشجيع المنتخبات الكبرى كالبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وانجلترا، إلا أنّهم كانوا على قلب رجل واحد في تشجيع المنتخبات العربية، فالفرحة غمرت الشوارع العربية في كل مدنها بفوز السعودية على الأرجنتين، والاحترام والتقدير والفخر بفوز تونس على فرنسا، والدعوات والأماني والدعم لمنتخب العرب المغرب في مواجهة منتخب إسبانيا في دور الـ16، وذلك بعدما قدمه من أداء مشرف أمام أكبر منتخبات كرة القدم العالمية.