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ملك المغرب يهنئ لاعبي المنتخب بالفوز على إسبانيا في كأس العالم

كتب:

عمرو حسني
09:30 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
ملك المغرب

ملك المغرب

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، لاعبي منتخب بلاده في اتصال هاتفي، بالفوز التاريخي على منتخب إسبانيا، والصعود لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر، بحسب قناة «العربية» السعودية.

تألق المغرب في المونديال

وفاز المغرب على إسبانيا مساء اليوم، بضربات الترجيح، بنتيجة 3-0، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، عقب أداء قوي قدمه منتخب أسود الأطلس في دور المجموعات وحصد 7 نقاط من أصل 9.

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بقلم عمرو حسني