مهرجان الأمم المتحدة للفنون يهدي الفنانة سيمون جائزة فاتن حمامة «صور»

أهدى مهرجان الأمم المتحدة للفنون الفنانة سيمون جائزة فاتن حمامة، بما وصفه بتتويج للمسيرة الفنية التي بدأت عند سيمون مع سيدة الشاشة العربية بفيلم «يوم مر يوم حلو»، حيث حافظت على كل نصائح سيدة الشاشة العربية لها من يومها بما يليق إلى الآن.

سيمون تتحدث عن فاتن حمامة

وقالت الفنانة سيمون، في بيان صحفي لها، «أنا سعيدة جدا بهذه الاحتفالية، وبالمعنى الذي يقدم فيها، والجائزة التي تحمل صورة فاتن حمامة جعلتها ذات ثقل».

وأضافت «أشعر بأن مشوارنا الماضي له قيمة ومعنى ليس بالسهل، وشيء عظيم، وأنا مثل كل الفنانين عندي شهادات تقدير وأشياء جميلة كثيرة، إنما الجائزة التي أحملها اليوم أعتبرها تتويجا لكل مشوارى الفني، وأهديها لروح فاتن حمامة لأنها أول إنسان آمن بي».

وأضافت سيمون أن الفنانة فاتن حمامة قالت لها «انتي هتبقي هايلة، وأنا كنت معتبرة أن ما تقوله مجاملة، ومرت الأيام، وأنا الآن أقول لها انتي راضية عني وسعيدة لأنني حصلت على هذه الجائزة».

مهرجان «قديم وجديد»

وسلّم الجائزة الدكتور نبيل رزق، رئيس المهرجان، في احتفالية المنظمة بدورتها الثالثة من مهرجان «قديم وجديد»، والذي أقيم بالقاعة الملكية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في القاهرة، حيث عُرض عدد من المشاهد التي تجمع بين سيدة الشاشة العربية وسيمون في فيلم «يوم مر يوم حلو» قبل صعودها لتسلم الجائزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل «قيد عائلي»، والذي عُرض في مارس 2019، وكان من بطولة كل من ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبدالله، وكارولين عزمي، ودينا فؤاد، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.