سيمون تستعيد ذكرياتها مع فاتن حمامة وتوجه لها رسالة: «أسير على دربك»

استعادت الفنانة سيمون، ذكرياتها مع فيلم «يوم حلو ويوم مر»، والذي شاركت فيه سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ووجهت رسالة شكر لها، لما قدمته لها من نصائح في بداية مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشرت سيمون، مجموعة صور من فيلم يوم مر ويوم حلو، تجمعها وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، ووصفتها بأنها من أرقى وأجمل الفنانات اللاتي حظيت بشرف التعامل معهن.

سيمون: فاتن حمامة من أرقى النجمات

وأشارت إلى حرص فاتن حمامة، على تقديم النصائح الإنسانية لها، في بداية مشوارها الفني «كانت فخورة بتمثيلي وغنائي وتنوعي»، مضيفة: مّر الوقت ومشيت على الدرب، وكانت دائمًا مثلي في الاختيارات الفنية والأحاديث والأخبار الإنسانية التي تليق بالمشوار دون تدخلات فيما لا يليق ولا يفيد.

ووجهت سيمون الشكر إلى فاتن حمامة، لكل ما فعلته من أجله وإكسابها مهارات فنية وتشجيعها وهي في خطواتها الأولى في عالم الفن.

فيلم يوم مر ويوم حلو عرض عام 1988

فيلم يوم مر ويوم حلو، عام 1988 قصة وإخراج خيري بشري، سيناريو وحوار فايز غالي، بطولة فاتن حمامة، محمد منير، سيمون، عبلة كامل، محمود الجندي، راندا، حنان يوسف.

وحصل الفيلم على المركز رقم 73 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية، وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013، وحظيت فاتن حمامة بجائزة أفضل ممثلة عن هذا الفيلم بمهرجان قرطاج الدولي.

فاتن حمامة من مواليد 27 مايو عام 1931، وتوفيت يوم 17 يناير عام 2015، تاركة وراءها إرثًا فنيًا كبيرًا، تعاونت خلاله مع نجوم الزمن الجميل منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزي، فريد الأطرش، محمد فوزي، عمر الشريف، يحيى شاهين، أحمد رمزي، رشدي أباظة، عماد حمدي، شكري سرحان.