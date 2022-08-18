سيمون في ذكرى ميلاد جميل راتب: «فنان عالمي لديه ثقافة وفكر»

أحيت الفنانة سيمون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى ميلاد الفنان الراحل جميل راتب، والذي ولد في 18 أغسطس 1926.

سيمون ترثي جميل راتب

ونشرت سيمون صوره للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: «من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم.. ثقافة وفكر ورقي وأصول، ويصون العشرة والأيام، وفنان عالمي، وسبب حاجات جميلة في حياتي، كل سنة وهو في مكان أجمل»، مضيفة: «جميل دايمًا، الله يرحمه».

عودة سيمون

وعادت الفنانة سيمون للساحة الفنية من خلال حفلات غنائية ناجحة في ساقية الصاوي، وأيضًا أغنية «الروح الفرفوشة» التي طرحتها بنهاية شهر فبراير الماضي، واعتبرتها مزيجًا من أغنيات التسعينيات والأغنيات المعاصرة، وهي من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل قيد عائلي في العام 2019، حيث قدّمت دور أماني، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، بوسي.