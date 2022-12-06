«واتساب» يقدم ميزة تقسيم الشاشة.. تلائم الإيقاع السريع للحياة العصرية 

في ظل الإيقاع السريع للحياة العصرية يعمل تطبيق واتساب على إضافة ميزة صورة داخل صورة Picture in Pictur للمستخدمين الذين يستعملون مكالمات الفيديو في التطبيق، لإتاحة المجال لإتمام مهام أخرى اختصارا للوقت.

كيف تعمل خاصية تقسيم الشاشة

وتتيح هذه الخاصية استخدام تطبيقات أخرى خلال استخدام تطبيق واتساب، في الوقت الذي يجرون فيه مكالمات فيديو عبر التطبيق، إذ تعمل هذه الخاصية على تقسيم الشاشة، بحسب «سكاي نيوز عربية».

واختبر القائمون على تطبيق واتساب هذه الميزة لدى عدد من مختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع توسيع نطاق استخدام هذه الميزة خلال الأيام المقبلة، وحاليا تعمل هذه الخاصية على إصدار «أي أو س 16.1» بهواتف آيفون فما فوق.