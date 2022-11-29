خبير أمن معلومات لقناة الحياة: لايمكن تأكيد أو نفي تسريب أرقام الهواتف لـ«واتساب»

كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات حقيقة تسريب أرقام الهواتف لتطبيق واتساب، موضحا أن المعلومات المتداولة حول هذه الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها مصدر ولا يمكن تأكيدها أو نفيها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن خبر تسريب بيانات واتساب المستخدمين نشره في أحد المواقع الخفية في أحد المنتديات بالإنترنت المظلم، مضيفا أنه موظف يعمل في إحدى الشركات الثلاثة التي كانت تملك تطبيق واتساب.