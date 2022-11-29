خبير أمن معلومات يحذر عبر قناة الحياة من استقبال رسائل الأسماء المستعارة على واتساب

حذر المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات من استقبال رسائل من أسماء مستعارة عبر تطبيق واتساب، لافتًا إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على لينكات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن الرسالة قد تكون عن أهداف كأس العالم وتضغط على الرابط لتشاهدها فتتعرض لخطورة، محذرًا من ظهور هذه الروابط خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنها تحتوي على خداع للمستخدمين.