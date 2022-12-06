«التضامن» تكشف لـ قصواء الخلالي تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

قالت نرمين منصور مدير الإدارة المركزية لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تهتم باحتفالية عيد الأم، تقديرا لدورها بصفة خاصة، كرمز من رموز التضحية والعطاء، فهي صاحبة قصص كفاح عظيمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، أن الوزارة أعلنت تفاصيل المسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية، ويبدأ التقديم من اليوم حتى الخميس 5 يناير 2023، وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي الموجودة في محافظات الجمهورية، وفقا للشروط والمعايير.

تفاصيل جائزة الأم البديلة

وأوضحت أنه يجرى اختيار الأم المثالية على مستوى كل محافظة، إذ تقيم قصص الكفاح، واختيار 3 أمهات مثاليات على مستوى الجمهورية من الـ27 محافظة، وهناك أيضا جائزة الأم البديلة، وهي الأم في الأسرة الكافلة من الأطفال كريمي النسب، سواء ربت طفل مع أولادها البيولوجيين أو أم لم يسبق لها أي زواج، أو زوجة أب، أو خالة أو عمة، بشرط أن يكن من الحاصلات على مؤهل عالي، وهناك جائزة مخصصة للأم المعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية أو حركية، وهناك جائزة للحاصلة على التمكين الاقتصادي في قرى حياة كريمة.

وأكدت أن الأمهات يجب أن يقدمن مجموعة من الأوراق، مثل إقرار قانوني من المرشحة بأنها ليس لها أي صلة قرابة بأي من العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي، ويجب أن يكون هناك بحث اجتماعي تظهر فيه الظروف التي عاشتها الأم، كما يجب أن يكون هناك قيد عائلي للأسرة للتأكد من عدد الأبناء بألا يزيد عن 3 أبناء، على أن يجرى استثناء محافظات الحدود وهي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصى 5 أبناء، ولكن يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية في الجامعات.