وزيرة التضامن: نسعى لتكافؤ الفرص وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، احتفالية توزيع أجهزة «لاب توب» ناطق على الطلاب المكفوفين وتسليم منح التفوق للطلاب الفائقين بجامعة القاهرة.

وجاء ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أقيمت احتفالية كبرى بمسرح جامعة القاهرة لتوزيع أجهزة الحاسوب الناطق على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وتكريم الطلاب الأوائل بكليات جامعة القاهرة بحضور لفيف من أساتذة الجامعة.

وزيرة التضامن: نستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تقرير مذاع على فضائية النيل للأخبار، إن من مهام وزارة التضامن الاجتماعي هو دعم الأولى بالرعاية، وضمان تكافؤ الفرص وتوفيره لكل الطلاب بما فيهم الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب غير القادرين والمبدعين والفائقين، إذ أن الدولة المصرية تستثمر في هؤلاء الشباب الذين من المنتظر أن ينضموا للإنتاج، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تتم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لا يحرم أحد من العلم والحصول على المعرفة اللازمة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي.

الخشت يشيد يجهود وزارة التضامن

فيما أوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تكريم عدد من الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة هو أمر هام جدًا، مشيدًا بجهود وزارة التضامن الإجتماعي في دعم هؤلاء الطلاب من الفائقين والمكفوفين بأجهزة حديثة ومتقدمة، لتعزيز عملية التعلم والتفاعل مع العالم الخارجي.

وكان الخشت قد أكد خلال كلمته التي القاها بالإحتفالية أن القيادة السياسية تقوم بدعم كل الفئات من الشباب، كما ترعى وزارة التضامن الإجتماعي جميع الطلاب لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وإستفادة ما يزيد عن 4.5 مليون طالب وطالبة.