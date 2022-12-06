وزيرة التضامن تشارك في احتفالية «الهلال الأحمر» باليوم العالمي للتطوع

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية الكبرى التي نظمها الهلال الأحمر المصري بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «معا لنعمل الآن»، بحضور أكثر من 500 من المتطوعين في أنشطة وبرامج الهلال الأحمر المصري بكافة فروع الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.

وألقت الاحتفالية الضوء على عمل المتطوعين وأثر هذا العمل على المجتمع، وإبراز دور المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، كما تم إعلان نتائج مسابقة الهلال الأحمر المصري للتطوع، حيث تم تكريم المتطوعين الأكثر نشاطا على مستولى الجمهورية 2022.

كما تم خلال الاحتفالية إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة المتطوعين الخاصة بالهلال الأحمر المصري، حيث يعد الأول من نوعه والذي يهدف إلى ربط المتطوعين على مستوى الجمهورية وتيسير التواصل معهم ومتابعة أنشطتهم خاصة خلال الأزمات والكوارث.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بالشباب ففتحت المجال واسعاً للاستماع إليهم ومنحهم فرص المشاركة في العمل العام سواء من خلال مؤتمرات الشباب، وتولى المناصب القيادية والإدارية، بالإضافة إلى تمثيل الشباب في البرلمان المصري.

250 ألف من الشباب المتطوع

وأضافت القباج أن مصر لديها ما يقرب من 250 ألف من الشباب المتطوع، ونحو نصف مليون متطوع في مجالس إدارات منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير المعلوم أعدادهم بدقة وتسعى الوزارة لبناء قاعدة بيانات خاصة بهم، مشيرة إلى أن مصر تمر من المحن بقوة أبنائها المتطوعين، فهناك تقاليدٌ مصرية وتعهدات ربما لم تُكتَب عن المساعدة في أوقات الشدة والرخاء، ولذلك كان طبيعياً أن توظف الدولة المصرية في حلّتها الجديدة هذا التعاون والاصطفاف في عملٍ منظمٍ، فيخرج البرنامج الأهم لمصر الحديثة حياة كريمة بتعاونٍ وثيقٍ مع شبابنا المستنير، لنحيا جميعا حياةً كريمة في ظلِّ قيادةٍ سياسيةٍ، تقدُّر عقولَ الشبابِ وإبداعاتِهم، وتوفرُ لهم دوماً طريقاً نحو المستقبل.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: «منذ نحو شهر، كنا نستعد لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والآن نفخر بمتطوعي مصر الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر بجهدهم ونشاطهم، وعلمهم وثقافتهم، وقدراتهم المتعددة، وجاء اختيارهم وتأهيلهم إيمانا من الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بأهمية المتطوعين، ودورهم الكبير في إنجاح هذا الحدث الهام الذي أبهرت فيه مصر العالم بأجمعه».

المتطوعين أكبر مصادر الهلال الأحمر البشرية

وأفادت القباج أن الهلال الأحمر يعد أكبر شبكة إنسانية في العالم، مشيرة إلى إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية العمل التطوعي، ويعتبر المتطوعون أكبر مصادره البشرية والمالية والتكنولوجيا، فهم حائط الصد وخط الدفاع الأول، والقوة الناعمة والذكية التي يضعها الهلال في صدارة مبادراته في إنقاذ الأرواح، وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، في مواقف قوية لا تفاوض على الاستقلالية ولا على الإنسانية.

الهلال الأحمر.. 100 عام من العطاء

ومن جانبه أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري يحقق نجاحات داخل وخارج مصر فله دور جوهري منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا، وخلال مسيرة أكثر من مائة عام من العطاء نرى التطور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري داخل هذه المنظومة الإنسانية من متطوعين وموظفين لأجل تحسين خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وتخفيف معاناة المجتمع وافراده المتضررين من المحن.

المتطوعون يسعون دائماً لإظهار روح التضامن

وأضاف الناظر: «التنوع والتخصص للمتطوعين نتاج العمل الدؤوب من فريق عمل مخلص يعمل على إعلاء الإنسانية والتطوعية في مختلف استجاباته»، موجها الشكر لجميع مسؤولي الشباب في جميع فروع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري تعد من أعرق الجمعيات وأقدمها القائمة على التطوع حيث أنها تقوم بخدمة المجتمع منذ أكثر من 100 عام.