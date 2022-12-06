مساعد وزير التموين: أسعار الذهب في طريقها للتراجع

كشف الدكتور ناجي فرج، مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، موعد استقرار أسعار الذهب في الأسواق، وعودتها للسعر العادل في السوق المصري، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في طريقها للتراجع، وسبب الزيادة يرجع لكثرة الطلب في وقت واحد.

وقال «فرج»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه من المتوقع أن يستمر انخفاض وتراجع أسعار الذهب في مصر إلى أن يصل للسعر العادل.

وأضاف مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب حاليا في الأسواق المصرية ليست عادلة، رغم تراجع جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 200 جنيه.

وتابع: «ننصح المستهلكين بالتريث في شراء الذهب، لحين تراجع أسعار الذهب لطبيعتها، والذهب مصدر قيم لذلك يذهب له الجميع»، لافتا إلى أن سعر الذهب لا يتناسب مع الأسعار العالمية وسعر الدولار.