انخفاض سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية.. ودعوات لإلغاء الشبكة بالفيوم

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر، وذلك لمختلف الأعيرة، والتي اختلفت في آخر تحديث مساء اليوم، بحسب بيان الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب، إلا أنّه ما يزال هناك دعوات بإلغاء الشبكة والاكتفاء بكمية بسيطة وكتابة الباقي في القائمة لتيسير الزواج، وتخفيف الأعباء عن الشباب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وحول سعر الذهب اليوم في مصر 2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي صدرت في تمام الساعة 6:30 مساءً بحسب بيان شعبة الذهب والمجوهرات، فإنّ سعر الأوقية بلغ 1775 دولارًا، بينما جاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 بلغ 1908.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1670 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 1431.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 سجل 1116.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، قبل المصنعية والدمغة والضريبة 13360 جنيهًا.

دعوات لإلغاء الشبكة

على جانب آخر، أطلق شباب محافظة الفيوم، دعوة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بإلغاء الشبكة وتيسير الزواج رأفةً بحال الشباب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، خصوصًا بعد قرار والد عروس بإلغاء شبكة ابنته المتفق عليها لتخفيف الضغوط عن عريس ابنته.

لا يوجد شبكة إلا في مصر

وقال مصطفى أبو هشيمة، طالب جامعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الشباب في محافظة الفيوم يحمل الكثير من الأعباء خلال الزواج، وذلك بسبب ظروف عالمية وليست في مصر فقط، وفي باقي الدول لا يوجد شبكة، بخلاف محافظة الفيوم تحديدًا التي تشترط فيها أسرة العروس إحضار كمية كبيرة من الذهب لابنتهم.

وأشار إلى أنّ الشباب جميعًا أعجبوا بقرار يوسف الجندي، والد العروس الذي ألغى الشبكة رحمةً بعريس ابنته، مطالبًا أولياء أمور الفتيات خصوصًا في مركزي سنورس وإطسا، بإلغاء الشبكة، والاعتماد على كتابتها في القائمة، وبالتالي كون يسّر حلالًا وحفظ حق ابنته.