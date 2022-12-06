شعبة الذهب تحذر المقبلين على الشراء من سيناريو 2018: الخسارة وصلت 50%

حذر ناجي فرج، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، من الإقبال الكبير على شراء المعدن الأصفر حالياً بأسعاره المرتفعة، مشيراً إلى أن السعر سيتراجع أول العام، مطالباً المواطنين بالتريث قبل الشراء حالياً.

خسائر كبيرة لمشتري الذهب

قال ناجي فرج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن من اشترى ذهب خلال الأيام الأخيرة سيتعرض لخسائر فادحة، نظرا للانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «يا ما الذهب طلع ونزل تاني.. من حوالي 4 سنين، سعر جرام الذهب وصل إلى 600 جنيه تقريبا، ورجع مرة ثانية 243 جنيها»، مؤكدا أن أسعار الذهب مرتبطة بمعطيات كثيرة منها العرض والطلب وسعر الذهب العالمي، واستقرار أسعار الصرف في البلاد.

العرض والطلب

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أنه في بعض الأحيان ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية، مثل الطماطم على سبيل المثال، ويصل سعرها لنحو 20 جنيها، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى لتصل إلى 50 قرشا، وهذا بالطبع له علاقة بالعرض والطلب على السلعة، الذهب كذلك في بعض الأوقات يزداد السعر بسبب الطلب لكن بمجرد الهدوء واستقرار الأسعار والاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج تعود الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى.

أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية على النحو التالي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2091 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1830 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1569 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيه.