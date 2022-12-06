تبدأ من 600 جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في القرى والمدن

كشف النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات، تفاصيل استخراج ترخيص تداول الشيشة بالمقاهي والكافيهات والمطاعم، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذى يجري العمل به الأسبوع المقبل، وفتح باب التراخيص وفق القانون قانون المحلات الجديد.

ولفت إلى أن القانون وضع حد أقصى لرسوم الحصول على ترخيص الشيشة، وهى 10 آلاف جنيه، وتتفاوت من منطقة لأخرى، وحسب المساحة للمحل، فالأحياء المتميزة والراقية لا تعامل معاملة القرى والنجوع في رسوم ترخيص المحلات.

وأوضح الفيومي لـ«الوطن»، أن هناك عدة معايير تحدد رسم استخراج رخصة الشيشة في المحلات، ومنها المساحة والمنطقة، فالرسوم المحددة للقرى والنجوع، أقل رسوم لمراعاة طبيعة الموقع والبعد الاجتماعي، وتزيد الرسوم فى الأحياء والعواصم والأماكن المتميزة، أما المحلات التي تدخل في نطاق الفنادق، فهي تخضع لترخيص السياحة.

سداد رسوم الشيشة مرة واحدة

وفيما يتعلق بأسعار ترخيص الشيشة في قانون المحال التجارية، أوضح الفيومي، أن رسوم رخصة الشيشة تدفع مرة واحدة في العمر، ورسوم ترخيص الشيشة في القرى والنجوع، تتراوح من 600 إلى 800 جنيه، حسب مساحة المحل، فلو كانت المساحة أقل من 15 مترا، يدفع 600 جنيه، وإذا وصلت إلى 100 متر أو أكثر، تكون الرسوم 800 جنيه.

وفيما يتعلق برسوم ترخيص الشيشة في المدن والأحياء، فهي تتراوح بين 2000 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وهي تحدد حسب المساحة، أما في عواصم المحافظات، تتراوح رسوم ترخيص الشيشة من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه حسب المساحة، وفى المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين وغيرها، تصل رسوم ترخيص الشيشة لـ10 آلاف جنيه.