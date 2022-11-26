تفاصيل أول مركز تكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد في بورسعيد

يعتبر مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ في بورسعيد، صرح خدمي جديد للتيسير على المواطنين خلال تجديد وإصدار رخص المحال، وهو أحد الصروح الخدمية المنشأة حديثًا بمحافظة بورسعيد، تماشيًا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها المحافظة، كإحدى خطوات التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسهولة الحصول عليها.

ويضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء المدينة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقي الخدمات الخاصة بهم، وذلك في إطار المنظومة الرقمية الشاملة التي تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة.

قاعدة بيانات للمحلات

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه جرى عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها جميع الأحياء، مؤكدًا أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وجرى اختيارهم وفق أسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما جرى تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، وتدريب العاملين به على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلا عن سرعة تقديم الخدمة لهم.

وأكد «الغضبان» أن هناك منظومة عمل داخل المركز الجديد تضمن الاستمرار في تطوير مستوى الأداء، وتحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

وكان محافظ بورسعيد، قد تفقد المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ بصفة دورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة.

كما أهتم «الغضبان» بالتواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم في المركز الجديد وأداء العاملين به، مشددًا على أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى دقة و كفاءة وشفافية وحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في المقام الأول، كما أعرب العديد من المواطنين عن فخرهم بالمركز الذي يعد الاول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.