«التعليم العالي»: غدًا تنصيب رؤساء اتحادات الجامعات.. ولم نرصد أي شكاوى

تختتم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، غدا الخميس، بتنصيب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يتم اختيار رؤساء اتحادات الجامعات بعد إجراء القرعة والانتخاب لأمناء اللجان الرئيسية على مستوى الجامعة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ أكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال الانتخابات.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، موضحًا أن اليوم انتخاب رؤساء اتحادات الكليات، على أن يتم غدا اختيار وتنصيب رئيس اتحاد الجامعة وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرهاالأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، مضيفًا أن غدًا ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري بتنصيب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها وزير التعليم العالي.