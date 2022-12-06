بدء التقديم لجامعة الطفل في عين شمس وحلوان والأزهر و«القومي للبحوث»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقديم لجامعة الطفل، اليوم الثلاثاء، في جامعة عين شمس والمركز القومي للبحوث وجامعة الأزهر وجامعة حلوان، مؤكدة أنّ التسجيل يغلق تلقائيًا في كل جامعة على حدة عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

خطوات التسجيل في جامعة الطفل

- الدخول على الرابط المخصص من أكاديمية البحث العلمي.

- كتابة اسم المستخدم.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- البدء في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضافت عبر الصفحة الرسمية لجامعة الطفل، أنّ التسجيل سيكون متاح على الموقع الرسمى لجامعة الطفل لأكثر من 40 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، وسيتم فتح باب القبول بالجامعات التي لم يتم اكتمال الدراسة بها في وقت لاحق، كما أن التسجيل فقط للطلاب الجدد الذي لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها، مؤكدة أنّ كل الطلاب المقييدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعاً دون التسجيل مرة أخرى شرط الالتزام بالحضور.

«البحث العلمي»: لا يحق لأي طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى

وأكدت أكاديمية البحث العلمي، أنّ التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات، مع العلم بأنه يتم احتساب عمر الطالب من أول أكتوبر، ويكون إلكترونيًا، موضحة أنّ النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط سيتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومي لكل طفل، ولا يحق لأي طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف وفي حالة عدم حضورة بالجامعة المسجل بها وذهابه لجامعة أخرى سيتم رفض قبولة بالجامعة الأخرى.