التعليم العالي: 5158 طالبا من حملة الدبلومات التحقوا بالجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني، أعداد الطلاب الذين تم قبولهم هذا العام في الجامعات التكنولوجية سواء الجديدة التي بدأت الدراسة لأول مرة أو الجامعات القديمة الثلاث، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور أحمد الحيوي لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات التكنولوجية من الحاصلين على الدبلومات الفنية 5158 طالبا وطالبة، وإجمالي عدد الطلاب المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة 2838 طالبا وطالبة.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي، أن إقبال الطلاب على الجامعات التكنولوجية غير مسبوق، مؤكداً انتظام الدراسة بالجامعات الجديدة منذ بداية العام الدراسي، وفق الخريطة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أن برامج هذه الجامعات تواكب احتياجات سوق العمل الفعلية، وترصد «الوطن» في السطور التالية أعداد المقبولين بالجامعات التكنولوجية.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 352 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة 281 طالب وطالبة.

جامعة الدلتا التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 944 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 234 طالب وطالبة.

جامعة بني سويف التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 124 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 243 طالب وطالبة.

جامعة أكتوبر التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 583 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 642 طالب وطالبة.

جامعة برج العرب التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 1082 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 400 طالب وطالبة.

جامعة أسيوط التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 681 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 413 طالب وطالبة.

جامعة طيبة التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 471 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 77 طالب وطالبة.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 572 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 541 طالب وطالبة.

جامعة سمنود التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 349 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 7 طلاب.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل ثلاث كليات

القاهرة التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 188 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 382 طالب وطالبة.

الفيوم التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 255 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 107 طالب وطالبة.

المصرية الألمانية أسيوط التكنولوجية

- الدبلومات الفنية: 122 طالب وطالبة.

- الثانوية العامة: 52 طالب وطالبة.