حملة «حقك تنظمي» تقدم خدمات طبية لـ33 ألف سيدة في الشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، قدمت خدمات طبية لـ 11055 منتفعة خلال اليوم الثالث، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن منذ انطلاق فعاليات الحملة يوم الأحد الماضي إلى 33413 منتفعة بالمحافظة حتى الآن.

عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 25861 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح «شوقي»، أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 242 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و14 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 220 طبيبًا، و319 ممرضة، و452 رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة،.

استهداف 10 إدارات صحية بالمحافظات

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي «القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول، منشأة أبو عمر، الصالحية الجديدة" وتستمر لمدة 5 أيام من 4 وحتى 8 ديسمبر الجاري.