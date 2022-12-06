«التعليم»: لم نصدر أي تعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصول وننسق مع «الصحة»

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة في هذه الأمور.

تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان

وأكدت الوزارة، أنها تعلن أي إجراءات جديدة بخصوص هذا الشأن في حينها، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.