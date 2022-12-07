ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 4 قوافل طبية اليوم بعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، للكشف والعلاج في بعض التخصصات الطبية، لافتة إلى أن التخصصات الطبية التي من المقرر أن تتضمَّنها القوافل هي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال-الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد -الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن إطلاق القوافل الطبية

وتابعت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الـ4 قوافل طبية من المقرر إطلاقها في القليوبية «عزبة رشيد بمركز بنها»، الجيزة «داخل كفر حكيم حي كرداسة»، أسيوط «في منشأة خشبة مركز القوصة»، البحر الأحمر «داخل الحمراوين مركز القصير».

الكشف والعلاج مجانا

وأضافت وزارة الصحة أن القوافل الطبية الكشف والعلاج فيها مجانا ولا يتحمل المواطن بها أي تكاليف مالية، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تشمل صيدليات تصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الجراحية إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم والحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

وتابعت الوزارة أنه يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان السكن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والعلاج مجانًا، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» 15335.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بأهمية المشاركة في القوافل الطبية، مع الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبُعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.