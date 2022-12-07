وزارة القوى العاملة تعلن عن 250 فرصة عمل للأطباء والممرضين بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم، عن تلقي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلب من مستشفيات الضمان الصحي التي تعمل في نشاط الرعاية الصحية بدولة الكويت، 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء (196 ألف جنيه تقريبا)، و400 دينار كويتي للممرض، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

تلقي الطلبات بدءً من الأحد المقبل

وكشفت الوزارة، عن بدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل، لمدة أسبوعين، وقالت إن الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين في تخصصات «تخدير، استشاري وأخصائي ومسجل، وجراحة عامة، استشاري ومسجل، وباطنة، استشاري وأخصائي ومسجل، وأمراض النساء والتوليد، أخصائي ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة، استشاري وأخصائي ومسجل، وأخصائي تخدير ومختبر»، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحي شامل مصاريف الإقامة.

شروط التقدم لوظيفة ممرض

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصلا على بكالوريوس تمريض، وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويخضع لفترة اختبار 3 أشهر، مع إجادة اللغة الإنجليزية، على أن تكون مدة العقد سنتين.

وأشارت الوزارة في البيان إلى الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، يتوجب عليهم التسجيل على منظومة التشغيل الخارجي بموقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

ولفتت إلى أن التقدم للوظائف يتم أيضا من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين «سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد».