لجنة دائمة بين «القوى العاملة» و«التشييد والبناء» لبحث الملفات المشتركة

وافق وزير القوى العاملة حسن شحاتة على طلب ممثلي الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتشكيل لجنة دائمة مع الوزارة لبحث كل الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع وفد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة داخل قطاع البناء والتشييد في تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعروضة حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تحقيق معايير العمل اللائق

وأكد «شحاتة»، أن وزارة القوى العاملة تحرص في رسالتها وأهدافها على رعاية وحماية العمال، من خلال آليات عمل تنفذها إدارات مركزية، ومديريات، ومكاتب التمثيل العمالي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع مراعاة معايير العمل اللائق في جميع الملفات العمل.

ورحب الوزير بمقترح الاتحاد بتشكيل اللجنة المشتركة، لمناقشة بنود القانون وأحكامه لصالح كل الأطراف، لتحقيق المزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، للوصول لتشريع يراعي التغييرات التي طرأت على عالم العمل في الداخل والخارج في بيئة عمل آمنة ولائقة، موضحاً أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب المهني والتعليم الفني.

وأشار إلى تنسيق مرتقب مع وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط والتدريب الصناعي في المدارس المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية، مرحبا بالتعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء في ملف التدريب.

30 ألف شركة تحت مظلة اتحاد البناء والتشييد

ومن جانبه، قال المهندس محمد سامي، إن الاتحاد يعمل تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، وانضم لعضويته خلال العام الماضي فقط 7 آلاف منشأة، كما يتمثل الدور المنوط به في وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.

وأضاف «سعد»، أن الاتحاد يهدف إلى تنظيم مهنة المقاولات في مصر، حيث تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية.

ورحب ممثلو الاتحاد بالتعاون مع الوزارة من خلال قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وجرى الاتفاق على اليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد على ذلك، لتحقيق الهدف بتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء.

وحضر الاجتماع من الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومن الاتحاد ممدوح مرشدي وشمس الدين يوسف ومحمد عبد الرؤوف وهشام بلطية واحمد عفيفى وراندا حافظ وعمرو عشماوي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء.