«القوى العاملة» تعلن أسماء المستحقين لمنح ذوي المتوفين بـ«كورونا» بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوى المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، وإقراره التزام المملكة بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا.

تذليل العقبات أمام المستحقين

وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن المكتب العمالي، تابع عملية الانتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشؤون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات أمام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.

تحويل المنحة المقررة إلى 10 حالات

وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه بناء على القرار تم تحويل المنحة المقررة إلى 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 ألف ريال سعودى للمواطن الواحد بإجمالى مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، بما يعادل 32 مليون و 780 ألف جنيهاً تقريباً، كما أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة مع وجود طلب لديه ملاحظات جارى استيفائها.

وأفاد مكتب التمثيل العمالي بالرياض انه كان قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التي تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلى بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وتم إرسال الكشف إلى وزارة الخارجية، حيث تمت الإفادة برابط اليكترونى للورثة لتسجيل البيانات عليه، واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على المنحة، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين وإعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل أى عقبات متعلقة بصرف المستحقات.

https://hsp.moh.gov.sa/survey/rXUfF5gTAMs1

إنهاء إجراءات الصرف

وأضاف رجاي في تقريره، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة بشأن تفعيل الزيارات الميدانية الرسمية التي يقوم بها مكتب التمثيل العمالي وتوطيد العلاقات مع المسئولين، فقد جرى عقد اجتماع مع الإدارة المالية التابعة لوزراة لشؤون الصحية للوقوف على إنهاء إجراءات الصرف من عدمه، فضلاً عن إعداد كشف جديد بأسماء المتوفيين لعرضها على المسئولين بوزارة الصحة للبت في طلباتهم.