تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حركة نشطة في تداول البضائع العامة والمتنوعة، بمختلف الموانئ التابعة لها، وبلغ حجم التداول اليوم 20 ألف طن وصولا ومغادرة.

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم الربعاء، نحو 13 سفينة، ووصل حجم التداول إلى 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1003 شاحنات و40 سيارة.

الصادرات تواصل تفوقها على الواردات

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، تفوق الصادرات عل الواردات في حركة التداول، حيث سجلت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 492 شاحنة و19 سيارة، بينما ارتفعت حركة الصادرات إلى 13000 طن بضائع، 511 شاحنة و21 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين الحرية ودليلة

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت السفينتان الحرية ودليلة

شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع عامة ومتنوعة 282 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة.