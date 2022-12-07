تعرف على مدة التراخيص في قانون البناء الموحد.. 10 شروط للحصول عليها

وضع قانون البناء الموحد عدة ضوابط لتنظيم البناء العمراني، واستصدار التراخيص الخاصة بالمباني، ووضع الاشتراطات والالتزامات التي تخص البناء أو التعديل على المباني.

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة مدة الترخيص في قانون البناء الموحد، وشروط الترخيص في قانون البناء الموحد، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها.

مدة التراخيص في قانون البناء الموحد

تكون مدة التراخيص في قانون البناء الموحد 3 سنوات، إذ تصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم، مع تنفيذ ضوابط لضمان سلامة البناء وسرعة مواجهة البناء دون تصريح وإزالة العمران؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية.

شروط الحصول على التراخيص

وجاءت شروط تراخيص البناء الجديدة كالآتي:

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص البنا.

2- تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين.

3- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية.

4- تغليظ العقوبات على المخالفين.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

6- منح السلطة التنفيذية لوزارة الزراعة بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

7- إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ خلال مدة شهر.

8- ارتفاع المبنى السكني يتراوح ما بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، ويتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، إذ أنَّ أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

10- توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.