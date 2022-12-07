«الزراعة»: تحديد سعر استرشادي للأعلاف المستوردة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة حريصة على دعم صغار المنتجين وتربية الدواجن، مشيرًا لوجود تكليفات واضحة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا أن رئيس المجلس اجتمع مع مستوردي الأعلاف لوضع سقف لأسعار الأعلاف التي يتم استيرادها وأن يكون هناك سعر استرشادي والوصول لسعر عادل وتتدخل الأجهزة الرقابية حال مخالفة هذه السعر.

الدولة أفرجت عن كميات من الذرة وفول الصويا

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC» أن الدولة أفرجت عن كميات من الذرة وفول الصويا وخامات الأعلاف تصل لـ960 ألف طن بتكلفة 483 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذه الكميات دخلت الأسواق بسعر الدولار الذي حصلوا عليه من البنك، لافتا إلى أن ذلك يؤكد تخصيص الدولة للاحتياجات الدولارية، مستنكرًا وجود زيادة غير مبررة في أسعار الأعلاف وأن هناك أسعارا مبالغ فيها للأعلاف.

متوسط سعر طن الفول الصويا وصل لـ720 دولارا

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة لوجود اجتماعات مستمرة مع اتحاد منتجي الدواجن، مشيرًا إلى أن متوسط سعر طن الفول الصويا وصل لـ720 دولارا، مؤكدًا وجود مغالاة في الأسعار.