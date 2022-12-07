جهاز تنمية المشروعات: تمويل 9 آلاف مشروع بـ577 مليون جنيه خلال 8 سنوات

استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل التعاون الحالي والمستقبلي بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير بالمحافظة.

وأشارت جامع إلى أن الوادي الجديد من أهم المحافظات التي يعمل الجهاز على التوسع فيها والعمل على استفادة قطاع عريض من المواطنين من الخدمات التي يقدمها لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

المرأة تحظى باهتمام كبير

وأضافت أن المرأة تحظى باهتمام كبير حيث يركز الجهاز على تطوير مهارات السيدات وتأهيلهن للعمل في مختلف المشروعات الإنتاجية وأيضا اليدوية والتراثية حيث تعتبر الوادي الجديد إحدى المحافظات المستفيدة من اتفاقية المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة بصعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة الممولة من الوكالة الإسبانية والتي تم خلالها تدريب عشرات السيدات على تصنيع منتجات متنوعة من سعف النخيل والجريد وشارك عدد منهن في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الأخيرة.

577.4 مليون جنيه لتمويل 9 آلاف مشروع

وأضافت أن الجهاز قام خلال 8 سنوات بضخ تمويل قدره 577.4 مليون جنيه استفاد منها ما يزيد على 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 24 ألف فرصة عمل.

وأكدت «جامع»، على أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع المحافظة يعمل على تيسير إجراءات إقامة المشروعات من خلال وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظة كما يقوم بتنظيم ندوات لنشر خدمات الجهاز بين المواطنين وتعريفهم بمزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتشجيعهم على الاستفادة منها.

وأوضح اللواء الدكتور محمد الزملوط، أن الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لإنشاء فرع جهاز تنمية المشروعات الجديد بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه كأول مجمع مميكن من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، وسبل الإسراع في نسب التنفيذ تمهيدًا للافتتاح المقرر بداية العام القادم 2023 وذلك وفقا لتوجهات الحكومة بالعمل على ميكنة مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين للإسراع في إجراءات تأسيس وتطوير المشروعات والعمل على توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية ومساعدتها للانضمام للقطاع الرسمي مما يزيد من مساهمتها في تلبية احتياجات الأسواق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.