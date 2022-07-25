الأزهر الشريف يكشف تفاصيل تنظيم حفل جوائز لفن الكاريكاتير (فيديو)

كشفت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف تفاصيل تنظيم حفل جوائز لفن الكاريكاتير، موضحة أن مهمة مركز التطوير ليس فقط الارتقاء بالعملية التعليمية بل هدفه بناء الشخصية للوافدين، وتهذيب الروح، وتقويم الفكر المغلوط.

فعاليات الملتقى تستمر لمدة أسبوع

وقالت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنَّ فعاليات الملتقى تستمر لمدة أسبوع كامل، وتتنوع الفعاليات بين ورش عمل فنية وندوات علمية واستعراض محطات تشجيع الأزهر الشريف واستعراض الأعمال الفنية للمشاركين في المسابقة، وسيتم اطلاع الطلاب المحطات التاريخية لاهتمام الأزهر بالفن عمومًا.

الأزهر الشريف ليس ضد الفنون ويستخدمها في نشر التسامح والسلام

وأوضحت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أنَّ الأزهر الشريف، على مدار تاريخه مهتم بالفن سواء بالمناهج الدراسية أو بالكتب التي ألفها العلماء وهذه المسابقة تجسد دور الأزهر في حفظ الأمن الفكري والثقافي والديني ومحاربة الخبائث بالطيبات، مستطردة «الأزهر الشريف ليس ضد الفنون ويستخدمها في نشر التسامح والسلام، والتنفير من الفتنة والتعصب، والملتقى يعزز قيم الأخوة، والإنسانية، واستجابة لضرورة فرضتها الظروف الاجتماعية من أجل إسعاد البشرية».