«جوجل» تكشف عن اهتمامات المصريين في 2022.. «الاختيار وسعر الدولار والطفل ريان»

كشفت شركة Google عن قوائم «عمليات البحث الأكثر رواجًا لعام 2022»، التي تعرض المواضيع الأكثر بحثًا في مصر، لتكشف بذلك اهتمامات المصريين حول مختلف الأحداث والشخصيات والأغاني والمسلسلات على مدار السنة.

وبحسب القوائم المدرجة في بيان الشركة العالمية، كانت الكلمات العامة التي بحث عنها المصريون على محرك البحث خلال العام الحالي على الترتيب التالي، «سعر الدولار اليوم، كأس العالم، موقع دعم مصر، منتخب مصر، كأس أمم أفريقيا، تسجيل لقاح كورونا، كسوف الشمس، مؤتمر المناخ، زلزال اليوم، وأخيرًا حرب روسيا وأوكرانيا».

أما في قائمة الأفراد والشخصيات العامة، فبحث المصريون عن الشخصيات التالية على الترتيب، «الطفل ريان، ميار الببلاوي، هشام سليم، شيماء جمال، جورج الراسي، سمير صبري، شيرين أبو عاقلة، رضا حجازي، شيرين عبد الوهاب وجالا فهمي».

منتخب مصر يتصدر البحث في القائمة الرياضية

وفي قائمة بحث المصريين عن الرياضة 2022، جاءت قائمة اهتماماتهم على محرك البحث على النحو التالي، «منتخب مصر، مباريات كأس العالم، كأس أمم أفريقيا، مصر والسنغال، مان سيتي ضد ليفربول، الأهلي ضد صن داونز، كوريا الجنوبية ضد مصر، الرجاء ضد الأهلي، الأهلي ضد الزمالك، وليفربول ضد بورنموث».

أما قائمة المسلسلات الأكثر اهتمامًا لدى المصريين في 2022، جاءت على الترتيب التالي، «مسلسل توبة، مسلسل أنا وهي، الاختيار 3، مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، مسلسل الكبير الجزء السادس، مسلسل المشوار، مسلسل أعمل ايه، مسلسل البيت بيتي، مسلسل المداح الجزء الثاني، ومسلسل العائدون».

الغزالة رايقة في المقدمة

بينما تصدرت أغنية الغزالة رايقة، قائمة الأغاني الأكثر بحثًا، تلتها أغاني «ستو أنا، شيماء، البخت، ويوماتي ببعت السلامات، عليكي عيون، أنت الحظ، وسع وسع، لو جاي في رجوع انساني، وش جابك قلي وش جابك».