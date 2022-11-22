ميزة جديدة من جوجل لعشاق الأكل.. ابحث عن طبقك المفضل واكتشف أقرب مطعم يقدمه

أعلنت شركة جوجل، إضافة ميزة جديدة، لتسهيل العثور على الطعام المفضل، في أقرب مكان للمستخدم، بدلا من البحث عن اسم المطعم عبر المحرك الأشهر في العالم، إذ يمكنك استخدام أداة البحث المتعدد، للوصول إلى أطباق لذيذة بالقرب منك.

وأكد موقع «ماشابل» الأمريكي، توافر الميزة الجديدة، في الوقت الحالي على تطبيق Google، على أجهزة Android وiOS، لافتا إلى أن تلك الأداة توفر على ملايين الأشخاص كثير من الوقت، إذ خاصة أولئك الذين يمليون للبحث عن نوع الطعام الذي يرغبون في تناوله.

وكانت تلك العملية تتطلب قبل إضافة تلك الميزة، الدخول إلى كل مطعم يظهر في نتائج البحث، والاطلاع على قوائم المأكولات والوجبات المتاحة للاختيار من بينها.

ابحث عن طبقك المفضل عبر جوجل

قالت صوفيا لين، المدير العام للطعام في جوجل: «لسنا وحدنا في هذا الخط من التفكير، ولهذا السبب طور فريق Google أداة توضح لك الأطباق المحددة، التي تحتاج إليها، ومكان العثور عليها».

أوضحت لين، أن في الوقت الحالي، عندما تبحث عن طبق خاص مثل أطباق المكرونة، ستحصل على نتائج لمطاعم لديها طلبك بالقرب منك، والأكثر تميزا في تلك الأداة، أنها تعرض أيضا، صور الأطباق والتقييمات ومعلومات أخرى عن المطعم، بالإضافة إلى الأسعار، بل يمكنك أيضًا، التصفية حسب تفضيلات النظام الغذائي، والنقر فوق المراجعات.

النتائج متوفرة بالصور لتسهيل البحث

تستخدم أداة البحث المتعددة الموجودة مسبقًا من جوجل، النصوص الكتابية والصور لمساعدتك في البحث، خاصة في المواقف التي قد لا يكون فيها النص وحده وصفيًا بدرجة كافية، ويستخدم Google Lens لمسح صورة ضوئيًا، والعثور على النتائج بناءً على التفاصيل المحددة التي تبحث عنها.