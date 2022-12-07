مدبولي يشهد توقيع 7 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحالفات شركات عالمية ومحلية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقّع مذكرات التفاهم، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، من جانب، ومسؤولو التحالفات والشركات العالمية والمحلية، التي تشمل شركة Acwa Power السعودية، وتحالف Benchmark، والشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وشركة China Energy الصينية، وشركة DAI الألمانية، وشركة OCIOR ENERGY الهندية، وتحالف VoltaLia – TAQA، وشركة British Petroleum البريطانية.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

وأشار رئيس الوزراء، عقب توقيع مذكرات التفاهم، إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة في مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي نحو وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مزايا نسبية، تتمثل في توافر المساحات الشاسعة من الأراضي ذات المصادر القوية للطاقة المتجددة من الرياح وسطوع الشمس، فضلا عن موقع مصر الجغرافي المتميز كمركز للعالم وسهولة الوصول منه الى قارة اوروبا لما يتمتع به من منافذ بحرية.

توقيع 7 مذكرات تفاهم

ولفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تتلقاه الوزارة من عروض جديدة من تحالفات وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، منوها بأنّ ما نشهده اليوم من توقيع لـ7 مذكرات تفاهم لبدء الدراسات الخاصة بعدد من تلك المشروعات، يأتي فى إطار الجهود المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنّ التوقيع اليوم مع 7 تحالفات وشركات جديدة، إنّما يأتي كنتيجة مباشرة لدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتويجا لمجهودات الوزارة وشركائها الحكوميين من الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، كما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين وجهات التمويل الدولية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، أنّ التوقيع اليوم مع هذه التحالفات يعقب ما تم من نجاحات سابقة في ذات السياق، حيث سبق التوقيع مع 16 مطورا آخرين لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، وتم التوقيع مع 9 من المطورين على اتفاقية إطارية تمهيدا لتنفيذ المشروعات، وذلك خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد الدكتور محمد شاكر، سعي الوزارة للبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات، قائلا: «نعمل حاليا مع شركائنا الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص على بدء تنفيذ المشروعات لتذليل أي عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه تلك المشروعات».