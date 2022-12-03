«مدبولي» يؤدي واجب العزاء في حماة وزير المالية

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم واجب العزاء في وفاة حماة وزير المالية محمد معيط، المقام حاليا في قاعة النور بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وقدم واجب العزاء أيضا كل من وزراء الشباب والرياضة والطيران، والتجارة والصناعة والزراعة والداخلية ومحافظ القاهرة وعدد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين.

وأعرب وزير المالية عن شكره للحضور الذين أبدوا خالص التعازي للوزير في وفاة حماته.

وفاة حماة وزير المالية

وكانت حماة الوزير قد وافتها المنية أمس الجمعة، وشيعت جنازتها عقب صلاة العصر من مسجد آل رشدان، حسبما أعلنت وزارة المالية.