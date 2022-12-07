مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتطوير الخدمات الرقمية للمصريين العاملين بالخارج

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون، بشأن تطوير عدد من الخدمات الرقمية المُقدمة للمصريين العاملين بالخارج، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

ووقع على بروتوكول التعاون، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة للتطوير المؤسسي.

استراتيجية التحول الرقمي

وعلى هامش التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنّ بروتوكول التعاون يأتي في ضوء دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج، لافتا إلى الاتفاق مع وزارة الهجرة، على صياغة آليات تكنولوجية متقدمة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

وتابع أنّ بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير ذاتي للخدمات الرقمية

وأوضح الوزير أنّ البروتوكول يتضمن 3 محاور، يختص الأول بإنشاء الأنظمة والتطبيقات والتي تشمل تطوير تطبيق للهاتف المحمول والتابلت، يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم بجمع وتحليل البيانات عن المصريين بالخارج وتحديد محاور اهتماماتهم بغرض التطوير الذاتي المستمر للخدمات الرقمية المُقدمة.

وأضاف أنّه وفقا للمحور الأول للبروتوكول، سيتم تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج، كما سيتم ربط جميع الامتيازات والخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية من خلال التطبيق، فيما سيوفر التطبيق محتوى معلوماتي ثري وخدمات تفاعلية تهُم المصريين بالخارج، لافتا إلى أنّه سيتم الترويج للتطبيق من خلال إحدى شركات التسويق المتخصصة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّه سيتم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للعلماء المتفوقين بالخارج بالتعاون بين وزارات: الاتصالات، والدولة للهجرة، والتعليم العالي.

رفع كفاءة العاملين

وأشار إلى أنّ المحور الثاني للبروتوكول يتعلق بالبنية التكنولوجية والاتصالات، وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للأنظمة المُطورة محل البروتوكول، أما المحور الثالث فيختص بالتدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة الأنظمة المطورة محل البروتوكول.

وقالت السفيرة سها جندي، إنّ توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص القيادة السياسية البالغ على تحسين جودة وتوسيع نطاق الخدمات المُقدمة للمصريين المقيمين بالخارج وتعزيز أواصر الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم، حيث جرى تكليف وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية إلى إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لمختلف جهات الدولة.