رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد حفل تخرج المتدربين بمركز المديرين المصري

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري فعاليات الحفل الذي نظمه مركز المديرين المصري، الذراع التدريبية للهيئة، وذلك بمناسبة تخرج مجموعة كبيرة من المتدربين بالمجموعة 43 إلى المجموعة 58 من برنامج «شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد»، المقدم من مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمجموعة الثالثة من مجموعات الماجستير المهني في حوكمة الشركات بالتعاون مع كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر فعاليات حفل التخرج أحمد عبد الرحمن الشيخ نائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، الدكتور أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية.

أدوار مجلس الإدارة في الحوكمة

ويعد الحفل بمثابة أكبر تجمع لخريجي المركز المصري للمديرين بمختلف البرامج التدريبية التي تضمنت موضوعات ومسائل شتى عن أدوار مجلس الإدارة في الحوكمة ووضع الاستراتيجيات ومراقبة الأداء وتتابع السلطة وأساسيات التمويل وإدارة المخاطر وأنشطة المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والمسئوليات القانونية لمجلس الإدارة وغيرها من الموضوعات التي تم التطرق لها خلال البرنامج.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مركز المديرين المصري، الذراع التدريبية للهيئة يؤدي دوراً هاما في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لمساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على النمو باستدامة.

صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي

وأشار رئيس الهيئة إلى الحرص الدائم على دعم جهود نشر مفاهيم الحوكمة كونها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، كما أن الموضوعات التي تتضمنها البرامج التدريبية عن أدوار مجلس الإدارة في الحوكمة ووضع الاستراتيجيات ومراقبة الأداء وتتابع السلطة وأساسيات التمويل وإدارة المخاطر وأنشطة المراجعة الداخلية والافصاح والشفافية والمسئوليات القانونية لمجلس الإدارة وغيرها من الموضوعات التي تم التطرق إليها لدعم جهود الهيئة نحو تحقيق رؤيتها لنمو الأسواق وسلامة التعاملات.

وفي ذات السياق وجه الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لقيادات المركز على مدار تاريخه ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي الأسبق لمركز المديرين المصري، على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب لبناء وتطوير قدرات أعمال المركز للقيام بدور فاعل في نشر مفاهيم وتطبيقات الحوكمة والإدارة الرشيدة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن الأمر الذي يدعم قادة الأعمال على تطوير أعمال شركاتهم بشكل مستدام، والذي لم يعد أمر ثانوي أو رفاهية بل ضرورة لنمو الشركات واستقرار الأسواق.

التعاون مع العديد من المنظمات الدولية

حيث يتعاون المركز مع العديد من المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، وذلك لمواكبة كافة التطورات التي تطرأ على المسائل المرتبطة بمفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها ونشرها في بين أوساط الأعمال في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن شهادة الماجستير المهني في حوكمة الشركات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفقا لبرتوكول التعاون المشترك بينهما تعد نموذج لتعريف الدارسين بكافة الأمور المرتبطة بالحوكمة والاستدامة والمهارات الإدارية يؤهلهم لتطبيقها بشكل سليم داخل شركاتهم، وذلك بما يدعم رؤية الهيئة العاملة للرقابة المالية الرامية لبناء وتطوير قدرات مهنية رائدة قادرة على تغيير الواقع ليس فقط داخل الكيانات التي تتبع الهيئة بل والكوادر داخل الهيئة أيضاً.

وأضاف أن برنامج شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تعد من أهم البرامج التدريبية التي تدعم التي تدعم زيادة الخبرات والمهارات بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على كفاءة إدارة الشركات موضحا أنه خلال عام 2022 فقط، استطاع مركز المديرين المصري تقديم ما يزيد عن 105 برنامج تدريبي تم تنفيذها في 300 يوم تدريبي، بحضور ما يزيد عن 1800 متدرب.