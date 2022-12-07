«المرور»: تحرير 2144 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور 2144 مخالفة، عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات ورفعت 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، وذلك خالال عدة حملات مكبرة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 585 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.

وفي سياق أخر واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 69 الف مالفة مرورية

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69135) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(18398) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(118) مخالفة السير بدون تراخيص.(7) دراجات نارية مخالفة.(15) مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.