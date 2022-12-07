السيسي في حوار مفتوح مع المتقدمين للأكاديمية العسكرية: كونوا قدوة لشباب مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنَّ الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية جميع البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة.

الرئيس يتمنى للطلاب الجديد كل التوفيق والنجاح في نيل شرف الانضمام للمؤسسة العسكرية

وتمنى رئيس الجمهورية للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتمّ وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة، مشددًا عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

الرئيس يناقش علاقات مصر الخارجية الطلبة الجدد

وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية، من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة.