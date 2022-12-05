السيسي يوجه بإنشاء صندوق صيانة مشروعات الإسكان البديل: دور الدولة لا يقتصر على توفير السكن

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين صندوق صيانة مشروعات الإسكان البديل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والإنفاق منه يكون بإشرافه، مشيراً إلى أن المواطنين فى المحافظات التى يوجد بها إسكان اجتماعى مثل «بشاير الخير» و«الأسمرات» و«أهالينا» يدفعون تكلفة الصيانة بأرقام تماثل قيمة الإيجار بنحو 6 مرات.

وأضاف «السيسى»، خلال حديثه فى حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أنَّ الصندوق سيكون مخصصاً لصيانة وحدات الإسكان الاجتماعى، وله مصارف محددة، على أن يتمّ ذلك بالتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مبيناً أنَّ دور الدولة ليس توفير سكن للمواطنين فقط، بل يجب تطوير هذه المجتمعات والوجود إلى جوار المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتدريب أولادهم.

ووجّه الرئيس وزارة الداخلية بتدشين نقاط شرطة فى مناطق الإسكان البديل مثل بشاير الخير والأسمرات، لحماية المواطنين، وإشعارهم بوجود الدولة فى مجتمعاتهم، مطالباً وزارات الشباب والتضامن والداخلية والقوات المسلحة والجمعيات الأهلية بتطوير المجتمعات الجديدة، وتلبية احتياجات سكانها، وتنمية وتطوير مهارات أبنائها. وأكد الرئيس أهمية تحصيل رسوم الصيانة فى مناطق الإسكان البديل، تفادياً لإهدار المنشآت، لافتاً إلى أنّ سكان هذه المناطق عانوا من ظروف صعبة، والدولة أنفقت الكثير من الأموال لتحسين حياتهم، ومن اللازم تحصيل رسوم صيانة للحفاظ على المشروع، حيث تحاول الدولة تدعيمه وتطويره بإنشاء مدارس ونوادٍ وغيرها من الخدمات لتحسين وتيسير حياة المواطنين.

مدير المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة: 220 فداناً لإقامة «بشاير الخير 3 و5» بطاقة 25 ألف شقة

من جانبه، استعرض اللواء أحمد على العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، مشروع إنشاء مدينة «بشاير الخير 3 و5» بمنطقة القبارى على مساحة 220 فداناً وبإجمالى طاقة 25 ألفاً و200 وحدة سكنية، موضحاً أنَّه فى «بشاير الخير 5» تمّ تسكين 7 آلاف و600 وحدة سكنية بنسبة إشغال 53%، وفى «بشاير الخير 3» تمّ تسكين 7 آلاف و360 وحدة سكنية بنسبة إشغال 74%.

«العزازى»: إنشاء منطقة حرفية على مساحة 20 فداناً تستوعب 1580 ورشة مختلفة المساحات

وأضاف اللواء العزازى، خلال كلمته فى افتتاحات الإسكندرية أمس، أنَّه جارٍ إنهاء أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 5» بمنطقة «القبارى» وأرض شمال السكة الحديد وشرق كوبرى القبارى بمساحة 110 أفدنة، وجارٍ إنشاء منطقة حرفية على مساحة 20 فداناً بطاقة 1580 ورشة حرفية متعددة المساحات، وبإجمالى مساحة 30 ألف متر مسطح نشاط حرفى.

1550 فداناً لإنشاء مشارف العامرية

مدينة العامرية الجديدة «مشارف» فى محافظة الإسكندرية تبلغ مساحة مرحلتها الأولى 550 فداناً وبطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية، إذ جرى تسليم الأرض فى البداية وكانت عبارة عن مياه نتيجة قربها من البحيرات والمصارف، تم ردم الأرض بحوالى 20 مليون متر مكعب ردم، ووصل فى بعض الأحيان ارتفاع الردم إلى 8 أمتار بسبب قربها من المصارف والبحيرات، وتمّ تنفيذ 820 عمارة بارتفاع 14 دوراً، والدور يتكون من 4 شقق بنسبة تنفيذ قدرها 75% من إجمالى 964 عمارة بالمشروع، وجارٍ توصيل المرافق، والمرحلة الثانية ستتكون من 1000 فدان وهى عبارة عن مسطحات مائية، وجارٍ فى الوقت الحالى ردم المسطحات المائية نتيجة لرشح الأرض بنسبة تنفيذ 60% والكمية التى تمّ تنفيذها 5 ملايين متر مكعب، والارتفاعات تصل إلى 5 أمتار.

وهناك منطقة صناعية ستكون مرتبطة بمدينة «مشارف» على مساحة 490 فداناً، تمّ تصميمها والتنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذها حتى تكون منطقة صناعية وحرفية خلف «مشارف»، كما تتمّ دراسة تنفيذ محور «عمر سليمان»، وهو محور مهم جداً ويربط محور «المحمودية» الذى تمّ تنفيذه مع الطريق الصحراوى وخلف مدينة «مشارف» ثم ترعة النوبارية التى يتمّ رفع كفاءتها، ويقطع الطريق الصحراوى، كما أنَّ طول القوس الشرقى 28 كم، والقوس الغربى بطول 18 كم وتنفذه وزارة الإسكان من الطريق الصحراوى حتى مطار برج العرب ويخدم مدينة برج العرب.

6118 وحدة فى «بشاير الخير 10 و11 و12»

مشروع إنشاء مدينة «بشاير الخير 4» نُفذ فى مدينة «رشيد» الجديدة ومحافظة البحيرة على مساحة 34 فداناً، ويشمل 4 آلاف و600 وحدة سكنية ومسجداً ومستشفى ونادياً رياضياً ومركزاً حرفياً ونحو 9 آلاف متر مسطح تجارى ومدرسة تعليم أساسى.

وجارٍ تنفيذ «ضاحية راية» بكفر الدوار بمساحة 360 فداناً، بطاقة 36 وحدة سكنية ومناطق خدمات عامة من مجمع مدارس وجامعة تطبيقية ونادٍ اجتماعى ومستشفى بطاقة 150 سريراً وقصر ثقافة ومنطقة حرفية.

وجارٍ تنفيذ 122 عمارة سكنية فى «بشاير الخير 10 و11 و12» بنسبة تنفيذ 15%، من إجمالى مخطط 618 عمارة سكنية، مشيراً إلى أنَّه من المخطط البدء فى العديد من المشروعات الاستثمارية التى تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية وخارجها فى جميع مجالات الاستثمار العقارى، الفندقى والتجارى والصناعى والحرفى والترفيهى، وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، وبإجمالى طاقة تُقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية.