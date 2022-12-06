تصريحات الرئيس السيسي وأخبار المونديال تتصدّر عدد «الشروق» اليوم

تناولت جريدة «الشروق الجديد» في عددها الصادر اليوم، عددا من الملفات الداخلية والخارجية في شتى المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد مرورا بالرياضة، حيث تصدّرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، والتي جاءت بعنوان «السيسي: حريصون على عدم زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا»، إضافة إلى متابعة على وفاة الطبيب والصحفي محمد أبوالغيط، بعنوان «محمد أبوالغيط يغادر إلى الضوء.. رحل بعد معاناة مع المرض ومواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى مرثية لعزاءه».

حلم العرب في المونديال

وجاءت أخبار المونديال في مانشيت الصفحة الأولى، الذي جاء بعنوان «الليلة.. ختام دور الـ16 لمونديال 2022.. المغرب تواجه إسبانيا بحثا عن تاريخ جديد للعرب.. والبرتغال تحلم بتأهل ثالث في تاريخها».

جريدة الشروق

وتضمّن العدد الجديد لجريدة الشروق، المقال اليومي للكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس التحرير، بعنوان «أرجوكم لا تفتوا في أسعار الدولار!»، إضافة إلى عدد من الكتاب وأبرزهم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الذي كتب مقالا بعنوان «السودان إلى أين؟»، فضلا عن مقال الكاتب بشير عبدالفتاح، الذي بعنوان «السياسة في مونديال قطر».

أسعار النفط

وتناول عدد الشروق الجديد أسعار النفط في تقرير بالصفحة الأولى، بعنوان «العقوبات على الخام الروسي وقرار أوبك+ بالإبقاء على مستويات الإنتاج يرفع أسعار النفط»، فضلا عن متابعات لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بعنوان «شهيد فلسطيني و6 إصابات برصاص الإحتلال في بيت لحم».