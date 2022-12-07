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«القومي لتنمية الأسرة المصرية»: نعمل على التمكين الاقتصادي للسيدات

كتب:

وليد عبد السلام
02:54 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
اجتماع اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

اجتماع اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط المشروع.

أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وحضر الاجتماع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 وأكد الحضور أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتين إلى أن العمل يشمل عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، كما أشاروا إلى تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

استراتيجية تنمية الأسرة المصرية

وناقش الحضور موقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات، في إطار العمل على الوصول للأهداف المحددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع وعي المواطنين بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام