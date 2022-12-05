وزيرة التخطيط: الدولة استهدفت تخفيف آثار الأزمات العالمية على المواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ العالم واجه صدمات خلال السنوات الأخيرة، أثّرت على كل الدول ومن بينها مصر، مشددة على أن الدولة المصرية استهدفت تخفيف آثار تلك الصدمات على المواطن المصري.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح محور التعمير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بدأت الأزمات بجائحة كورونا ثم ظهرت الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة الطاقة، فحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات نتج عنها ارتفاع في أسعار الشحن ونقص شديد في السلع الاستراتيجية، وارتفاع الأسعار».

وتابعت: «جائحة كورونا أدت إلى إغلاق تام في عدد كبير من الدول، فتوقفت حركة الإنتاج، وتم إطلاق خطط تحفيزية بتكلفة 16 تريليون دولار، فحدث انفتاح وزاد الطلب على السلع والخدمات، ولم تكن القطاعات الإنتاجية في مختلف الدول مستعدة للعرض الكافي، والنتيجة هي ارتفاع شديد في الأسعار وموجة تضخمية شديدة ظهرت في أواخر عام 2021».

وأكدت، أن الازمة الروسية الأوكرانية بدأت أوائل 2022، وهو ما أدى إلى زيادة حدة الاضطرابات في سلاسل إمداد السلع ونقص شديد فيها، وزيادة الضغوط التضخمية، وبخاصة أن روسيا وأوكرانيا تستأثران بـ 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس، و30% من صادرات القمح، و14% من صادرات الذرة، و17% من الإنتاج العالمي للغاز، و12% من إنتاج النفط، كما أن الطاقة تؤثر على عدد كبير من السلع، وبالتالي أدت الأزمة إلى اضطراب حركة التجارة الدولية وارتفاع شديد في أسعار السلع.