وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر في إنشاء الصندوق السيادي مع بورصة مسقط

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجالات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأهم الملفات والمشروعات التي تشرف عليها، كما استعرضت برنامج الإصلاحات الهيكلية ومستهدفاته لتطوير الاقتصاد المصري، كما استعرضت تجربة مصر في إنشاء الصندوق السيادي والصناديق الفرعية التابعه له في مجالات البنية التحتية والسياحة وصناعة الدواء والتكنوالعللوجيا المالية، والعمل على إنشاء صندوق ما قبل الطروحات الذي يستهدف تحقيق أعلى عوائد من طرح الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات.

بورصة مسقط

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وفدا من بورصة مسقط برئاسة محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية بالوزارة.

العلاقات المصرية العمانية

وأكدت السعيد عمق العلاقات المصرية العمانية، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان قبل عدة أشهر، وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط

من جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنّ الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والممتد ضمن محددات مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط، والتي تهدف لتبادل الخبرات وبحث آليات القيد المشترك وتسهيل أعمال الموسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.

وأكد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، حرص بورصة مسقط على توسيع التعاون مع البورصة المصرية والمؤسسات الاستثمارية والحكومة في مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة، لما تشهده مصر من تطور اقتصادي مهم خلال السنوات الأخيرة.