عاجل.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023 

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، والتي سيتم استقبالهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى آخر يناير 2023.

وخريجو كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى آخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2003 خريجي العام الدراسي 2021/2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى آخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 18/1/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2/2 حتى 16/2/2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسىخلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى آخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من مواليد 2003 خريجي العام الدراسي 2021/2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى آخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 11/2/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من18/2 وحتى 21/2/2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2002 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2021/2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20/12/2022، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 9/1 وحتى 1/2/2023.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين)

مواليد اشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15/2/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 22/2 وحتى 7/3/2023.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg )

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى :(mod.gov.eg@tagneed)، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات على الرقم المختصر (15499).