وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لإعداد خطة العام المالي 2024-2023

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الإدارة الاستراتيجية بالوزارة ورشة عمل بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك في إطار العمل على الخطة الاستراتيجية للوزارة 2026-2022، وكذا إعداد خطة العام المالي 2024-2023، وذلك في إطار تحقيق الغايات الاستراتيجية للوزارة والتي تنعكس على تحقيق رؤية الدولة ككل.

وخلال الورشة، استعرض خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى التعاون في إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 فضلًا عن التقارير الوطنية الطوعية والتي تعرض التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مصطفى كذلك إلى تأسيس وحدة الإدارة الاستراتيجية في الوزارة عام 2018، موضحًا أنها مسئولة عن تقديم الدعم الفني للوحدات المماثلة في الجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة والتقييم وإدارة المشروعات والبرامج والأداء.

كما أوضح مصطفى أن الهدف من الورشة يتمثل في مراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة للوزارة والعمل على تحديد الدروس المستفادة ونقاط التحسين نحو تحديث خطة الوزارة الاستراتيجية 2022-2026، مع الاستفادة من خبرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مجال المتابعة والتقييم والإطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا الشأن بحضور فريق الإدارة الاستراتيجية ونحو 35 مدير مشروع بالوزارة.