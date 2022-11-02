وزارة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي لمركز الأهرام للدراسات السياسية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها دكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان، وأميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، في المؤتمر السنوي لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي نظمه المركز بالتعاون مع شبكة «اليورومسكو»، للأبحاث والدراسات، وانعقد هذا العام تحت عنوان «نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والشمول الاقتصادي في منطقة المتوسط».

لحماية الاجتماعية الشاملة للمرأة والشباب

واستعرض المؤتمر أهم المبادرات الناجحة التي اتخذتها الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة للمرأة والشباب، حيث تناول الدكتور محمد علاء الإطار العام المحدد لعمل الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية للجميع وضمان الوصول إلي الموارد بشكل عادل ولائق ومستدام، ويأتي علي رأس هذا الإطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كتعبير عن أولوية بناء الإنسان في رؤية الدولة المصرية باعتباره محور عملية التنمية، والتأكيد على ضمان الحقوق الأساسية للمواطن في خطط وبرامج الإصلاح، وعلى رأسها الحق في التنمية.

كما تناول تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية 2021 كوثيقة أممية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تستعرض أهم جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العقد الممتد بين عامي 2010 و2021، والمجالات التي تحتاج إلى المزيد من العمل من قبل الحكومة.

مبادرات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

وأشار نائب مدير مكتب التعاون الدولي إلى أهم المبادرات في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودور مبادرة حياة كريمة في ضمان حقوق الإنسان المصري وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق الحديث إلى مبادرة حياة كريمة لأفريقيا مستدامة في مواجهة تغير المناخ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

برامج بناء القدرات الموجهة

ومن جانبها، استعرضت أميرة حسام، معاون الوزيرة، برامج بناء القدرات الموجهة التي تستهدف الشباب وذلك لخلق جيل واعي بأبرز القضايا التي تمكن الشباب من خلق فرص عمل مثل «مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة»، والمبادرات الفرعية المنبثقة عنها مثل مبادرة سفراء المناخ والعقول الخضراء الموجهة لأطفال المدارس، بالإضافة إلى مشروع «رواد 2030»، الذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، مشيرة إلى البرامج الموجهة للمرأة لتمكينها في بيئة العمل الحكومي مثل برنامج «القيادات النسائية التنفيذية» و«هي لمستقبل رقمي».

الجهود الموجهة للمرأة في مجال الحماية الاجتماعية

علاوة على توضيح المجهودات الموجهة للمرأة في مجال الحماية الاجتماعية في كل من مبادرة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتنمية المرأة المصرية، علاوة على استحداث فئة للمرأة في جائزة مصر للتميز الحكومي، وفئة مشروعات المرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي سيتم تكريم الفائزين بها في مؤتمر المناخ COP27.