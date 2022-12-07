سجن عاطلين 10 سنوات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالغربية

قضت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات طنطا، في حكمها الصادر اليوم، بسجن عاطلين 10 سنوات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة ثان طنطا، بمحافظة الغربية.

إحالة القضية

وكان المحامي العام لنيابات طنطا، أحال أوراق القضية، بعد استيفاء التحقيقات، إلى محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة التي أصدرت حكمها المتقدم، على مسجلين خطر أحدهما يدعى تامر المصري، وآخر، وصدر الحكم برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالسلام، جاء بعد تداول أوراق القضية، وسماع المرافعات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بتمكن وحدة مباحث القسم، برئاسة الرائد بسام حشكل، والنقيب أحمد جمعة، معاون المباحث، من ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 108 طربة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار.

الإجراءات القانونية

جاء ذلك بعد توافر معلومات وعمل التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، وتقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبط المتهمين، كلا من «ت. ا»، « ع. ا» وبحوزتهما 108 طربة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى ديوان عام قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنهم.