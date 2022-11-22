ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة مسجلين خطر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمناقشتة المتهم، اعترف بتحصله على المواد المخدرة، من أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشار إليه، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والشادو، ومبلغ مالي.

حيازة المخدرات بغرض الاتجار

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.