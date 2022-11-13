ضبط 5 مسجلين خطر بتهمة الشروع في سرقة موقع تحت الإنشاء في بدر

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (محامى عن إحدى شركات المقاولات وخفير بذات الشركة) وبسؤالهما أقر الأول بأنه أثناء تواجد الثانى بمكان خفرته بأحد المشاريع الإنشائية بدائرة القسم تلاحظ له تواجد سيارتين (ملاكى - نقل) داخل الموقع الإنشائى وقيام مستقليها بالشروع فى سرقة حديد التسليح الخاص بالمشروع ، وفور مشاهدته قام قائد السيارة الملاكى بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عيار نارى فى الهواء ولاذوا بالفرار دون سرقة شىء.

ضبط المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم خفراء بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم ، سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الحديد من المشروع خفرة المبلغ الثانى ومساومة مالك المشروع على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة المسروقات وتمكينهم من خفرة المشروع بدلاً من المبلغ الثانى وأقر أحد المتهمين بقيامه بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته فور إكتشاف أمرهم حتى يتسنى لهم الهروب من المنطقة محل البلاغ دون ضبطهم . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.