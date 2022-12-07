وزيرة التخطيط: إدارة المخلفات الصلبة تساهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن العقد الذي جرى توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 مدفن بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتي سوهاج وجهينة، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.

وعقب توقيع العقد استعرض وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية الموقف التنفيذى للأعمال السابق التعاقد بشأنها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة والمتضمنة المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة، إذ تجاوزت نسبة التنفيذ بتلك الأعمال 75% والتي شملت رفع التراكمات من عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وعددها 18 محطة.

ومن جهته، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية وكذا أهداف رؤية مصر 2030، مضيفه أنها تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكده حرص وزارة التخطيط لدعم المنظومة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة.وأضافت السعيد أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

ومن جهته، أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الأطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي قدرت بحوالي 280 مليون طن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة.